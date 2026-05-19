عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين خلال الشهر الماضي

الثلاثاء، 19-05-2026 10:30 ص

الوكيل الإخباري- عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين خلال الشهر الماضي، بعد زيادة الاستثمارات الخارجة عن الوافدة في الشهر السابق ما يعزز الثقة في الاقتصاد الصيني ويرفع قيمة اليوان أمام الدولار.

وبحسب البيانات الصادرة في وقت متأخر من أمس الاثنين استقبلت البنوك في الصين صافي تحويلات من الخارج بقيمة 61.9 مليار دولار لصالح العملاء خلال الشهر الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن التحويلات الرأسمالية من الصين زادت على التحويلات إليها خلال مارس الماضي بقيمة 32.1 مليار دولار.


وساهم كل من فائض الحساب الجاري وحساب رأس المال في هذا الانتعاش للاستثمارات الوافدة
وقفزت التدفقات الناتجة عن تجارة السلع بنسبة 47% على أساس شهري لتصل إلى 74.4 مليار دولار، وهو ما يتناسب مع النمو القوي للصادرات في أبريل 2026. كما انتعشت استثمارات الأوراق المالية، مسجلة صافي تدفقات وافدة بلغ 13.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2024، لتعوض صافي التدفقات الخارجة خلال مارس 2026 الذي بلغ 53.2 مليار دولار، مما يؤكد تجدد اهتمام المستثمرين بالأصول الصينية.


وتعزز التدفقات النقدية قوة اليوان، الذي يعد بالفعل العملة الأفضل أداء في آسيا خلال العام الحالي ليرتفع أمام الدولار بنسبة 2.8%.

 
 


