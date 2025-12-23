"غازبروم": الاستهلاك العالمي للغاز يتجاوز التوقعات في 2025 رغم العوامل السياسية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي شهد نموا ملحوظا في عام 2025، متجاوزا المستويات القياسية المسجلة في العام السابق.



وبحسب بيان للشركة استند إلى تقديرات أولية، زاد الاستهلاك العالمي للغاز في عام 2025 بمقدار 25 مليار متر مكعب مقارنة بعام 2024.

اضافة اعلان



وأشار البيان إلى أن هذا النمو يأتي بعد أن سجل الاستهلاك في عام 2024 مستوى قياسيا جديدا بلغ 4.17 تريليونات متر مكعب، بزيادة قدرها 100 مليار متر مكعب عن عام 2023.



وتوقعت "غازبروم" أن يستمر الاستهلاك العالمي في النمو بأكثر من الثلث بحلول عام 2050، ليصل إلى أكثر من 5.7 تريليونات متر مكعب.



وأشار البيان إلى حدوث تحول ملحوظ في سياسات الطاقة لدى عدد من الدول والشركات الدولية، كان له دور في دعم الطلب على الغاز. وجاء في البيان: "من الأحداث المهمة انخفاض الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة وإعادة النظر في أولويات التنمية لصالح الهيدروكربونات في عدد من الدول وشركات الطاقة الدولية".



تشير هذه البيانات إلى مرونة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، الذي لا يزال يُعتبر مصدرا مهما للطاقة الانتقالية في العديد من الاقتصادات، خاصة في ظل السعي لتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات واستقرار الأسعار وأهداف خفض الانبعاثات.

كما تعكس التصريحات تقييماً لاتجاهات سياسية قد تؤثر على وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في المدى القصير والمتوسط.



تجدر الإشارة إلى أن "غازبروم" هي واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، وتلقي تقاريرها وتوقعاتها بثقل كبير على أسواق الطاقة العالمية.

