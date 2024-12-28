"غازبروم" الروسية تمد الصين بأكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز في 2024

وقال رئيس مجلس إدارة "غازبروم" أليكسي ميللر، في مؤتمر عبر الهاتف: "بحلول العام 2024 ستتجاوز إمدادات الغاز إلى الصين مستوى 30 مليار متر مكعب، ويتوقع أن تبلغ الإمدادات 31 مليارا. إن وصول "قوة سيبيريا" إلى الطاقة التصميمية القصوى يمنحنا سببا للاعتقاد بأننا سنزود الصين بكميات ستتجاوز الالتزامات التعاقدية في العام 2025".
وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) تدشين خط أنابيب الغاز "المسار الشرقي"، الذي يعد امتدادا لأنابيب "قوة سيبيريا" القادم من روسيا.
وقبل ذلك ذكرت وسائل إعلام صينية أنه تم اكتمال بناء القسم الأخير من "المسار الشرقي" وذلك قبل 7 أشهر من الموعد المحدد. وقد تم ربط أنبوب "المسار الشرقي" بشبكة شنغهاي للغاز على الساحل الجنوبي الشرقي للصين.
و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، ودشنت شركة "غازبروم" المسار في نهاية 2019، لكن الوصول إلى القدرة التعاقدية بشكل كامل كان مخططا في العام 2025، ويرجع ذلك لنقطتين، الأولى أن "غازبروم" كان يتوجب عليها تطوير حقلي غاز في سيبيريا والثاني ضرورة مد خط أنابيب للغاز من الحدود الروسية الصينية إلى الساحل الشرقي من الصين (المسال الشرقي).
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