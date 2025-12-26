"غازبروم" تعلن زيادة كبيرة في صادرات الغاز إلى دول آسيا الوسطى

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلل، عن زيادة كبيرة في إمدادات الشركة من الغاز الطبيعي إلى ثلاث دول في آسيا الوسطى خلال العام الحالي 2025 بنسبة 20%.



جاء ذلك خلال اجتماع مخصص لتقديم النتائج الأولية لعام 2025، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الروسية عن محضر الاجتماع.

وقال ميللر: "نواصل تطوير تعاوننا مع دول آسيا الوسطى. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، وقعنا اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز إلى كازاخستان في الفترة 2025-2026. وفي عام 2025، ارتفعت صادراتنا أيضا إلى أوزبكستان وقيرغيزستان. وفي نهاية العام الجاري، زادت إمدادات الغاز الروسي إلى هذه الدول الثلاث بنسبة 20%. هذه أرقام جدا جدا كبيرة".



وعلق المدير التنفيذي لشركة غازبروم على دوافع هذه الزيادة بالقول: "على الرغم من أن آسيا الوسطى تمتلك مواردها الخاصة، إلا أن وتيرة التنمية الاقتصادية السريعة في المنطقة تتطلب المزيد والمزيد من هذه الموارد".



وأضاف مشيرا إلى المستقبل: "ونحن ندرك جيدا أنه على المدى المتوسط، سيكون الطلب على الغاز الروسي هناك كبير جدا. وهذا العمل التحضيري - ليس مجرد عمل تحضيري فحسب: كما قلت، بدأنا في زيادة الإمدادات بوتيرة عالية جدا - وهذا ما نقوم به حاليا".



تُظهر هذه الزيادة تعزيزًا للعلاقات الاقتصادية والطاقية بين روسيا ودول آسيا الوسطى، في وقت تبحث فيه موسكو عن أسواق بديلة لصادراتها من الغاز بعد انخفاض الإمدادات إلى أوروبا.



كما تعكس النمو الاقتصادي السريع والطلب المتزايد على الطاقة في دول المنطقة، مما يفسر توجهها لاستيراد كميات إضافية من الغاز الروسي رغم امتلاكها موارد وطنية.