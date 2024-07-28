"غازبروم" تقوم بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بـ 42 مليون متر مكعب

الوكيل الإخباري- قال ممثل شركة "غازبروم" الروسية للصحفيين اليوم الأحد، إن شركته تقوم بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بكمية 42 مليون متر مكعب يوميًا من خلال محطة ضخ وقياس الغاز "سودجا".



وأشار ممثل الشركة إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عبر محطة سوخرانوفكا.



وأضاف: "تقوم شركة غازبروم بضخ الغاز الروسي في يوم 28 يوليو، ليمر ترانزيت عبر أراضي أوكرانيا بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني، وهي 42 مليون متر مكعب، وذلك عبر محطة سودجا. ورفض الجانب الأوكراني طلب ضخ الغاز عبر محطة سوخرانوفكا."



وذكر ممثل الشركة أنه تم في يوم 27 يوليو، ضخ كمية 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.



وفي وقت سابق، أشارت شركة تشغيل خطوط نقل الغاز الأوكرانية على موقعها الإلكتروني إلى أن عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا في 28 يوليو قد يصل إلى حوالي 42 مليون متر مكعب.



ويظل خط الترانزيت عبر أوكرانيا الطريق الوحيد لتوريد الغاز الروسي إلى دول أوروبا الغربية والوسطى. توقف الضخ عبر خطي "السيل الشمالي" بالكامل. ويستمر ضخ الغاز الروسي عبر خطي "السيل التركي" و"السيل الأزرق" المخصصين لتركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا.



تمر إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بكميات منخفضة منذ مايو 2022، عندما أعلن الجانب الأوكراني عن وقف ترانزيت الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا بسبب القوة القاهرة. يزعم الجانب الأوكراني بأنه لا يستطيع مراقبة عمل محطة الضخ نوفوبسكوف في جمهورية لوغانسك. ولكن "غازبروم" لا ترى أي سبب لوقف الضخ وعدم استمراره كما في السابق.



RT