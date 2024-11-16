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"غازبروم" توقف إمدادات الغاز للنمسا بعد حكم قضائي لصالحها

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أرشيفية
السبت، 16-11-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري- توقعت شركة OMV النمساوية أن تقوم شركة غازبروم الروسية بوقف إمدادات الغاز إلى النمسا اعتبارا من اليوم السبت 16 نوفمبر 2024.

وذكرت شركة OMV النمساوية أنها تلقت معلومات تفيد بأن الشركة الروسية ستعلق التصدير وبالتالي تخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 0% بموجب عقد التوريد المبرم مع النمسا.

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وأعلنت شركة OMV في 13 نوفمبر الجاري أن القضية المتعلقة بإمدادات الغاز إلى ألمانيا من شركة غازبروم للتصدير قد انتهت لصالحها وأن التحكيم الدولي منحها مبلغ 230 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف.


ومن المتوقع أن يكون هناك تدهور في العلاقات التعاقدية بموجب عقد توريد الغاز النمساوي مع شركة غازبروم للتصدير، بما في ذلك احتمال وقف الإمدادات، حسبما أفادت الشركة النمساوية في ذلك الوقت.

 

RT

 
gnews

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