غاز روسيا يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم وقف التوريد للنمسا

وفقدت روسيا جميع عملائها الأوروبيين تقريبا وسط محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على موسكو وتفجيرات استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم لضخ الغاز إلى ألمانيا في 2022.
وكانت روسيا قبل شن الحرب على أوكرانيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وقالت فيينا أمس الجمعة إن موسكو أبلغتها بقطع إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم السبت عقب صدور قرار تحكيم لصالح شركة (أو.إم.في)، أكبر مورد للطاقة في النمسا، بسبب عدم وفاء غازبروم بإمداداتها لوحدة الشركة النمساوية في ألمانيا.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا (إي-كونترول) اليوم إن إمدادات غازبروم لشركة (أو.إم.في) توقفت عند الساعة 0500 بتوقيت غرينتش.
سكاي نيوز
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