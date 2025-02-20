غالبية أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين، وسط أحدث موجة من إصدارات نتائج الأعمال.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.09 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 551.01 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على تراجع 118.98 نقطة أو بنسبة 0.53 بالمئة إلى مستوى 22314.65 نقطة.