غالبية أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.09 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 551.01 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على تراجع 118.98 نقطة أو بنسبة 0.53 بالمئة إلى مستوى 22314.65 نقطة.
وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 49.56 نقطة أو بنسبة 0.57 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8662.97 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 12.04 نقطة أو بنسبة 0.15% عند الإغلاق إلى مستوى 8122.58 نقطة.
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