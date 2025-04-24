الخميس 2025-04-24 01:22 م
 

فائض الميزان التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر

ت
أرشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري - ارتفع فائض الميزان التجاري السعودي خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 10 أشهر، مدفوعا بانخفاض الواردات التي تراجعت قيمتها إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023.

وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الشهر نفسه نموا بنسبة 14.3% على أساس سنوي، بدعم نمو نشاط إعادة التصدير، وفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس.

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وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 7.9% على أساس سنوي.

 

RT

 
gnews

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