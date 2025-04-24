فائض الميزان التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر

وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الشهر نفسه نموا بنسبة 14.3% على أساس سنوي، بدعم نمو نشاط إعادة التصدير، وفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس.
وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
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