فائض الميزان التجاري لقطر يتراجع 7% في أغسطس

ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 10.2 مليارات ريال بارتفاع نسبته 0.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، وبارتفاع نسبته 0.8 بالمئة قياساً بشهر يوليو 2024.
وبالمقارنة بين بيانات شهر أغسطس 2024 وأغسطس 2023، انخفضت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.1 مليار ريال وبنسبة 3.0 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.8 مليارات ريال وبنسبة 29.5 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 3 مليارات ريال وبنسبة 5.9 بالمئة.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد للصادرات القطرية في أغسطس بقيمة 5.9 مليارات ريال، وبما يمثل 19.6% من إجمالي الصادرات، بينما احتلت أمريكا صدارة دول المنشأ للواردات القطرية وبقيمة 1.42 مليار ريال، وبما يمثل 14% من إجمالي فاتورة الواردات السلعية.
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