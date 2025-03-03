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"فيتش" تؤكد تصنيف ألمانيا الائتماني عند AAA مع توقعات مستقرة

ن
أرشيفية
الإثنين، 03-03-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة "فيتش" تصنيف ألمانيا الائتماني طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية عند مستوى AAA مع توقعات مستقرة، وفقا لبيان صادر عنها.

كما تم الحفاظ على التصنيف الائتماني قصير الأجل للبلاد في كلا العملتين عند مستوى "F1+"، بينما تم تأكيد تصنيف السقف الائتماني للدولة عند مستوى "AAA".

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وعلقت الوكالة على قرارها بالقول: "تصنيف ألمانيا عند مستوى "AAA" يعكس ارتفاع دخل الفرد، واقتصادا كبيرا ومتنوعا، وهيكلا مؤسسيا قويا، وفائضا كبيرا في الحساب الجاري، ومركزا استثماريا دوليا إيجابيا".


وأضاف البيان أن التصنيف مدعوم أيضا بالتزام ألمانيا الطويل الأمد بالسياسة المالية المحافظة، ووضعها كدولة مصدرة رئيسية في منطقة اليورو، مما يوفر لها مرونة مالية كبيرة وتكلفة تمويل حكومي منخفضة للغاية.


ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن ألمانيا تواجه عددا من التحديات الهيكلية، حيث تؤدي المنافسة المتزايدة من الصين إلى تراجع حصتها في الصادرات. كما أن الطبيعة التصديرية للاقتصاد الألماني وارتفاع نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة تعرض البلاد لخطر الرسوم الجمركية.


وأضاف المحللون أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، بالإضافة إلى البيروقراطية وارتفاع الضرائب على الشركات، يشكل تحديات لقطاع التصنيع من حيث القدرة التنافسية.


وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في عام 2024، وذلك بسبب عدم اليقين المحيط بالانتخابات والرسوم الجمركية الأمريكية.

 

RT

 
gnews

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