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في 14 أكتوبر.. قمة عالمية للاستثمار في بريطانيا

لندن - بريطانيا
لندن - بريطانيا




 

الأحد، 04-08-2024 01:20 م

 الوكيل الإخباري- قالت الحكومة البريطانية الجديدة، السبت، إنها ستعقد قمة استثمارية عالمية في 14 أكتوبر.


وأضافت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيجمع ما يصل إلى 300 من قادة الصناعة لتحفيز الاستثمار في المملكة المتحدة.


ووفقًا للبيان، من المتوقع أن يؤكد وزير الأعمال جوناثان رينولدز للمستثمرين أن المملكة المتحدة شريك تجاري ناضج سيسمح للشركات البريطانية بالتخطيط للاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي على مدى العقد المقبل.


وجعل كير ستارمر، الذي أعاد حزب العمال الذي يتزعمه إلى الحكومة بعد 14 عامًا في المعارضة بفوز ساحق في انتخابات الرابع من يوليو، النمو الاقتصادي المهمة المركزية لحكومته.


وقال ستارمر إنه يريد رفع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي إلى نحو 2.5% سنويًا، وهو ما يماثل متوسط ما قبل الأزمة المالية في بريطانيا.

سكاي نيوز عربية



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