قادة كنديون ينتقدون الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات

الوكيل الإخباري- انتقد السياسيون والقادة الصناعيون الكنديون التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات، متعهدين برد يتضمن دعما ماليا لأكبر الشركات الكندية.



وقبل ثلاثة أشهر فقط، كانت كندا واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، لكنها الآن تستعد لخوض حرب تجارية شاملة، مما سيكون له تداعيات عميقة على اقتصادي البلدين.

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وقاد دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، حملة الهجوم على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل.



وقال فورد في منشور على منصة "إكس": "فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة لن يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على العائلات الأمريكية الكادحة. الأسواق الأمريكية تعاني بالفعل من تراجع بسبب الفوضى وعدم اليقين الذي يخلقه الرئيس. إنه يعرض الوظائف الأمريكية للخطر".



وأضاف أنه سيدعم أي تعريفات انتقامية تفرضها الحكومة الكندية ردًا على هذه الخطوة.



وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الكنديين إلى تجاوز "صدمة الخيانة" والتركيز على حماية المصالح الوطنية.



وقال كارني: "سندافع عن عمالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا، وسندافع عنه معا"، مضيفا: "هذه الأزمة ستؤذينا، لكننا سنخرج منها أقوى إذا واجهناها متحدين".



وأدى النهج التجاري الأمريكي العدواني إلى إثارة موجة غير مسبوقة من المشاعر المعادية لأمريكا في كندا، مما أدى إلى تصاعد القومية الكندية لدرجة تغيير المشهد السياسي في البلاد.



وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم الأسبوع الماضي إن "الشركات والأسر الكندية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع عدم القدرة على التنبؤ بسياسة الولايات المتحدة، لكن هذا الغموض يؤثر سلبًا على اقتصادنا".



كما كتب اقتصاديو بنك RBC أن التعريفات الأمريكية قد تدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود بحلول العام المقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.



في مواجهة هذا الوضع، أشار كارني إلى أن الحكومة ستوفر تسهيلات للشركات، بما في ذلك: تأجيل دفع الضرائب، وإتاحة مصادر تمويل وسيولة للحفاظ على عملياتها.



وأعلن أنه سيعقد اجتماعا وزاريا اليوم الخميس لمناقشة الرد التجاري الكندي، كما أشار إلى أنه يتوقع التحدث مع الرئيس ترامب في الأيام القادمة.



وحذرت كانديس لاينغ، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية، من أن العواقب الاقتصادية لهذه الحرب التجارية لن تقتصر على كندا فقط، قائلة في بيان: "مع هذا التعريف الجديد، التزمت الإدارة الأمريكية بفرض ضرائب على الشركات المصنعة للسيارات في أمريكا وزيادة تكاليف الإنتاج".