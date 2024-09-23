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قبل عطلة العيد الوطني..بنك الشعب الصيني يخفض الفائدة قصيرة الأجل

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
الإثنين، 23-09-2024 12:35 م

الوكيل الإخباري- ضخ بنك الشعب الصيني 234.6 مليار يوان (33.29 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر عمليات السوق المفتوحة.

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ووفقاً لما كشف عنه بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين، فإنه يرغب في الإبقاء على سيولة ربع سنوية كافية عند مستويات معقولة في النظام المصرفي.


وبشكل أكثر تفصيلاً، ضخ بنك الشعب الصيني 160.1 مليار يوان (22.7 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بجانب 74.5 مليار يوان لأجل 14 يوماً.


وتأتي القرارات المعلنة اليوم قبل قرار البنك بخفض الفائدة على عملية إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوماً. 


وينسجم هذا القرار مع الخطوة التي اتخذها بنك الشعب الصيني في تموز الماضي حينما خفض معدل الفائدة لمدة 7 أيام. 


وأشار محللون إلى أن العملية الأخيرة لم تكن تيسيراً للسياسة النقدية بشكل كبير.

 

وعادة ما تستخدم الصين عملية إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوماً لدعم النظام المصرفي قبل العطلات الطويلة، وكانت المرة الأخيرة التي نفذ فيها تلك الخطوة قبل عطلة الربيع في شباط الماضي.


ومن المقرر أن تنطلق عطلة العيد الوطني في الصين في الأول من تشرين أول المقبل.

 

CNBC

 
gnews

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