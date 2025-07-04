قرار مرتقب يثير المخاوف بشأن أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في السوق العالمية اليوم الجمعة، مع دخول الأسواق في حالة ترقب قبل اجتماع أوبك+ المرتقب، وسط تجدد المخاوف من تداعيات القرارات الجمركية الأميركية على مستويات الطلب العالمي.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتا، أو ما يعادل 0.32 بالمئة، إلى 68.58 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، بنسبة 0.18 بالمئة، مسجلا 66.88 دولار.



وتمر الأسواق النفطية بمرحلة حساسة من التوازن بين توقعات خفض إضافي للإنتاج من مجموعة أوبك+، في محاولة لدعم الأسعار، وبين بيانات تشير إلى تراجع الطلب من الأسواق الآسيوية، وتحديدا الصين، بسبب انخفاض النشاط الصناعي وعودة القيود التجارية، وأيضا بعد تجديد إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

