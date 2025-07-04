قرار مرتقب يثير المخاوف بشأن أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتا، أو ما يعادل 0.32 بالمئة، إلى 68.58 دولار للبرميل.
وتمر الأسواق النفطية بمرحلة حساسة من التوازن بين توقعات خفض إضافي للإنتاج من مجموعة أوبك+، في محاولة لدعم الأسعار، وبين بيانات تشير إلى تراجع الطلب من الأسواق الآسيوية، وتحديدا الصين، بسبب انخفاض النشاط الصناعي وعودة القيود التجارية، وأيضا بعد تجديد إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
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