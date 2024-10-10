قطر تسقط الديون عن شركات تضررت من كورونا

الوكيل الإخباري- بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أصدر مجلس الوزراء القطري اليوم تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.

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وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن هذه المبادرات تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني.