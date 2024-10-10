الخميس 2024-10-10 01:00 م
 

قطر تسقط الديون عن شركات تضررت من كورونا

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 10-10-2024 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أصدر مجلس الوزراء القطري اليوم تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان

 

وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن هذه المبادرات تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني.


وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذه المكرمـة تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار الجائحــة، وتأتي ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

 
gnews

أحدث الأخبار

طالب الطب الأردني في جامعة الزقازيق المصرية أحمد البدوي

أخبار محلية حادث أليم يودي بحياة طالب طب أردني بالزقازيق المصرية

من مكان تنفيذ عملية الطعن

فلسطين جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يصل إلى 53.3 دينارا

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يقتحم مدينة الخليل

أرشيفية

أسواق ومال ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الغويري: مجلس النواب يدعم مشاركة الشباب والمرأة

القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي

عربي ودولي برلمانية أوكرانية تدعو قائد القوات الأوكرانية للاستقالة

تعبيرية

أخبار محلية كوادر وزارة الزراعة تبدأ التدرب على تنفيذ مسح معاصر الزيتون



 

الأكثر مشاهدة