قطر تسقط الديون عن شركات تضررت من كورونا

وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذه المكرمـة تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار الجائحــة، وتأتي ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي
-
النفط عالمياً يصعد وسط مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني
-
150 دولارا سعر برميل النفط المتوقع إذا نشبت الحرب
-
الأسهم الصينية تنخفض بقوة بعد ارتفاع ملحوظ
-
قيمة الذهب في خزائن روسيا تبلغ مستوى قياسيا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا وسط موجة بيع لجني الأرباح
-
الذهب عالمياً يتماسك في انتظار محضر الفيدرالي الأميركي
-
الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024