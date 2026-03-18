الخميس 2026-03-19 06:18 ص

قطر للطاقة تعلن عن أضرار جسيمة بمدينة راس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي

الأربعاء، 18-03-2026 10:00 م

الوكيل الإخباري- أفادت شركة "قطر للطاقة" بأن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية، فيما تم نشر فرق الاستجابة لاحتواء الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة نتيجة الهجوم.

وجاء في بيان الشركة القطرية: "تؤكد قطر للطاقة أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية. وتم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة".

وأضاف البيان: "لم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم. قطر للطاقة ستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".

 
 


