قفزة جديدة بأسعار النفط عالمياً مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 3% في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعد تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.





وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.58%، أو 2.45 دولار، إلى 97.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:33 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن قفزت في البداية بأكثر من 3%.



وقال الجيش الأميركي إنه شنّ ضربات للرد على هجوم إيراني، الخميس، واستهدف المواقع المسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية.



واتهم الجيش الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بين البلدين، وقال إن الولايات المتحدة استهدفت سفينتين في مضيق هرمز وهاجمت مناطق مدنية.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 27 سنتًا عند التسوية في جلسة التداول السابقة إلى 94.81 دولارًا للبرميل.



وفي السياق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال مؤتمر في تورونتو، الخميس، إن أسواق الطاقة العالمية تتجه نحو "مرحلة مضطربة" مع استمرار الحرب مع إيران، وما يرافقها من فقدان ملايين البراميل من النفط يوميًا.



وأضاف بيرول أن العقود الآجلة لخام برنت شهدت تذبذبًا بين 96 وأكثر من 102 دولار للبرميل، في ظل تقارير متضاربة بشأن اتفاق محتمل لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يشكل ممرًا استراتيجيًا لتجارة الطاقة.



وأوضح أن هذا التذبذب مرشح للاستمرار، وأن عودة الإمدادات النفطية ستكون تدريجية بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن "أمن الإمدادات سيبقى قضية رئيسية".



كما حثّ كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، على تنويع شركاء الطاقة، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى ستتجه إلى خيارات مشابهة في ظل التغيرات الجيوسياسية.



ولفت إلى أن وكالة الطاقة الدولية مستعدة لسحب مزيد من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية إذا استمر اضطراب الإمدادات، مشيرًا إلى أنها استخدمت حتى الآن نحو 20% من مخزوناتها للحد من ارتفاع الأسعار.





