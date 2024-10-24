قفزة جديدة على أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب على نحو طفيف في تعاملات الخميس المبكرة، وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من شهر.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2725.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيًا مرتفعًا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.