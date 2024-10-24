قفزة جديدة على أسعار الذهب عالمياً

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2725.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيًا مرتفعًا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2738.50 دولار.
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