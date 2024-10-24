الخميس 2024-10-24 09:19 ص
 

قفزة جديدة على أسعار الذهب عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 07:33 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب على نحو طفيف في تعاملات الخميس المبكرة، وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من شهر.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2725.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيًا مرتفعًا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2738.50 دولار.

 
gnews

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