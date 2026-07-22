قفزة جديدة للذهب عالميًا مع ترقب أسعار الفائدة الأميركية

07:10 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين، بدعم من عمليات الشراء الفنية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، بحثًا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة، ويتابعون عن كثب تطورات الحرب في إيران. اضافة اعلان





وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4113.73 دولارًا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 تموز. وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم آب، بنسبة 1.1% إلى 4119.1 دولارًا.



وغيّرت ناقلتا نفط كانتا تنقلان خامًا سعوديًا إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر، الثلاثاء، بعد تهديدات من الحوثيين، حيث عطّل توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حركة الملاحة عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.



وفي مؤشر على أن الدبلوماسية لا تزال قائمة، زار وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، باكستان، التي تلعب دور الوسيط، وطلب من إسلام آباد مواصلة جهودها.



وكان الجيش الأميركي أعلن، الأربعاء، انتهاء موجة جديدة من الغارات الجوية على إيران، لليلة الحادية عشرة على التوالي.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومرافق لتخزين الطائرات المسيّرة، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية عسكرية.



وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، لتقترب من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.



وأظهر أوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أُجري أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا حتى نهاية عام 2026، لمعالجة مشكلة التضخم المستمرة منذ خمس سنوات.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 59.82 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1655.61 دولارًا، كما زاد سعر البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1302.25 دولار.





