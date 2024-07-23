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قفزة على أسعار الذهب عالميا

الذهب-يرتفع-مع-زيادة-التوقعات-بخفض-أسعار-الفائدة-الأميركية
الثلاثاء، 23-07-2024 08:55 ص

 

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلاً 2401.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2403.60 دولار.


ويترقب المتداولون تقرير الناتج الإجمالي للربع الثاني، الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 29.14 دولار للأوقية، وسجل البلاتين 951.13 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.43 دولار للأوقية.


سكاي نيوز عربية


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