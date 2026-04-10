قفزة قياسية في أسعار نفط بحر الشمال

02:14 م

الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار نفط بحر الشمال ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، بحسب ما أفادت به صحيفة "التلغراف" البريطانية.





وارتفع سعر خام "فورتيس بليند" إلى نحو 147 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، مع اندفاع المتداولين لتأمين الإمدادات النفطية.



كما تضاعفت أسعار نفط بحر الشمال منذ بداية العام، متجاوزة بشكل واضح سعر خام برنت الذي بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، ما يعكس شح الإمدادات الفعلية في الأسواق.



وأشارت الصحيفة إلى أن شركات وتجار الطاقة يسارعون إلى حجز شحنات النفط المتاحة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن استقرار الإمدادات العالمية.







