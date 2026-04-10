الأحد 2026-04-12 06:40 م

قفزة قياسية في أسعار نفط بحر الشمال

الجمعة، 10-04-2026 02:14 م
الوكيل الإخباري-  سجّلت أسعار نفط بحر الشمال ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، بحسب ما أفادت به صحيفة "التلغراف" البريطانية.


وارتفع سعر خام "فورتيس بليند" إلى نحو 147 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، مع اندفاع المتداولين لتأمين الإمدادات النفطية.

كما تضاعفت أسعار نفط بحر الشمال منذ بداية العام، متجاوزة بشكل واضح سعر خام برنت الذي بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، ما يعكس شح الإمدادات الفعلية في الأسواق.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات وتجار الطاقة يسارعون إلى حجز شحنات النفط المتاحة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن استقرار الإمدادات العالمية.
 
 


أحدث الأخبار

وزارة المياه

أخبار محلية منحة لدعم وحدة إدارة "الناقل الوطني" في وزارة المياه

تلفريك عجلون

أخبار محلية 6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في خانيونس

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حلف الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن هرمز

علم سلطنة عمان

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "جسر حميد الجوي" الإنساني يمدّ غزة بأمل متجدد عبر المساعدات العاجلة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "جسر حميد الجوي" الإنساني يمدّ غزة بأمل متجدد عبر المساعدات العاجلة

مؤسسة ولي العهد تعقد "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تعقد "ملتقى سفراء منصة نحنُ" الثالث



 




الأكثر مشاهدة