الجمعة 2024-10-04 03:24 م
 

قفزة كبيرة بأسعار الغذاء عالمياً في أيلول

من المصدر
من المصدر
الجمعة، 04-10-2024 03:10 م
الوكيل الإخباري-    قفز مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في أيلول، مسجلا أكبر زيادة له في 18 شهرا بدعم من ارتفاع أسعار السكر.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم، إلى 124.4 نقطة في الشهر الماضي من 120.7 في آب، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وبزيادة 2.1 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت الفاو في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الجمعة، أن مؤشر السكر ارتفع 10.4 بالمئة على أساس شهري نتيجة لتراجع توقعات المحاصيل في البرازيل ومخاوف من أن قرار الهند بإلغاء القيود على استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد.
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3 بالمئة بدعم من زيادة أسعار تصدير القمح والذرة فيما انخفضت أسعار الأرز 0.7 بالمئة.
وصعدت أسعار الزيوت النباتية 4.6 بالمئة على أساس شهري، مع زيادة أسعار جميع أنواع الزيوت من بينها زيت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.
وزادت أسعار منتجات الألبان 3.8 بالمئة في سبتمبر مع ارتفاع أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم والزبدة والجبن فيما صعدت أسعار اللحوم 0.4 بالمئة.
وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الجاري إلى 2.853 مليار طن من 2.851 مليار طن سابقا.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن الزيادة جاءت نتيجة لتحسين توقعات إنتاج الأرز والقمح، والتي كانت أعلى من الانخفاض الطفيف في إنتاج الحبوب الصلدة عالميا.
ومن المتوقع أن يزداد استخدام الحبوب عالميا بمقدار 12.4 مليون طن في 2024-2025 إلى 2.853 مليار طن. وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية عند نهاية موسم 2025 بمقدار 1.7 مليون طن إلى 888.1 مليون طن.
--(بترا)
 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

عربي ودولي 900 مركز إيواء في لبنان امتلأت بالكامل

تعبيرية

عربي ودولي مصر والسعودية تبحثان التصعيد الإسرائيلي في لبنان

من المصدر

أسواق ومال قفزة كبيرة بأسعار الغذاء عالمياً في أيلول

من المصدر

أسواق ومال أوروبا تتبنى رسوما جمركية على المركبات الكهربائية الصينية

من المصدر

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

ارشيفية

فلسطين حصيلة شهداء غزة تناهز الـ 42000

ارشيفية

عربي ودولي جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بمرحاضي بعد استخدامه من نتنياهو

بوتين

عربي ودولي بوتين منفتح على عقد لقاء مع بايدن



 

الأكثر مشاهدة