قفزة كبيرة بأسعار الغذاء عالمياً في أيلول

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الوكيل الإخباري- قفز مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في أيلول، مسجلا أكبر زيادة له في 18 شهرا بدعم من ارتفاع أسعار السكر. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم، إلى 124.4 نقطة في الشهر الماضي من 120.7 في آب، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وبزيادة 2.1 بالمئة على أساس سنوي.



وذكرت الفاو في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الجمعة، أن مؤشر السكر ارتفع 10.4 بالمئة على أساس شهري نتيجة لتراجع توقعات المحاصيل في البرازيل ومخاوف من أن قرار الهند بإلغاء القيود على استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3 بالمئة بدعم من زيادة أسعار تصدير القمح والذرة فيما انخفضت أسعار الأرز 0.7 بالمئة.

وصعدت أسعار الزيوت النباتية 4.6 بالمئة على أساس شهري، مع زيادة أسعار جميع أنواع الزيوت من بينها زيت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.

وزادت أسعار منتجات الألبان 3.8 بالمئة في سبتمبر مع ارتفاع أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم والزبدة والجبن فيما صعدت أسعار اللحوم 0.4 بالمئة.

وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الجاري إلى 2.853 مليار طن من 2.851 مليار طن سابقا.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن الزيادة جاءت نتيجة لتحسين توقعات إنتاج الأرز والقمح، والتي كانت أعلى من الانخفاض الطفيف في إنتاج الحبوب الصلدة عالميا.

ومن المتوقع أن يزداد استخدام الحبوب عالميا بمقدار 12.4 مليون طن في 2024-2025 إلى 2.853 مليار طن. وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية عند نهاية موسم 2025 بمقدار 1.7 مليون طن إلى 888.1 مليون طن.

--(بترا)