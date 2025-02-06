قفزة مفاجئة في الاقتصاد الألماني

وجاءت النتيجة مخالفة لتقديرات المحللين الذين توقعوا في المتوسط نموا بنسبة 2% فقط.
ويأتي التحسن في الطلب الصناعي عقب انتكاستين متتاليتين، حيث تراجع الطلب في نوفمبر 2024 بنسبة 5.2% وفي أكتوبر من العام نفسه بنسبة 1.5%.
وبالمقارنة بعام 2024 بأكمله، تراجع الطلب الصناعي بنسبة 3% مقارنة بعام 2023.
وعلى أساس سنوي، كان التطور في ديسمبر الماضي أفضل من المتوقع أيضا، حيث تراجع بنسبة 6.3% بعد أن توقع المحللون تراجعا بنسبة 10.5%.
ويعد تباطؤ التطور في القطاع الصناعي أحد الأسباب الرئيسية للضعف الاقتصادي العام في ألمانيا.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا للعام الثاني على التوالي عام 2024. وخفضت الحكومة الألمانية مؤخرا توقعاتها الاقتصادية لعام 2025 بشكل كبير، حيث تتوقع الآن نموا طفيفا بعد أن كانت تتوقع في الخريف الماضي نموا بنسبة 1.1% في 2025.
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