قناة السويس تقرر تخفيض رسوم عبور السفن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن قرار تخفيض رسوم عبور القناة لمدة تسعين يوما قد تمت دراسته منذ فترة.



وأشار إلى أن الهيئة كانت تنتظر التوقيت المناسب لضمان تحقيق هذا التخفيض للقيمة المرجوة منه.

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وأوضح أن الهيئة قد عقدت اجتماعات مع جميع الوكلاء البحريين والشركات الكبرى لتنسيق عودتهم إلى استخدام القناة.



وأشار ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن شركتي "إيفرجيفن" و"ميرسك" قد بدأتا بالفعل في تعديل جداولهما الملاحية استعدادا للعودة إلى الإبحار عبر القناة، معربا عن توقعه عودة كافة الشركات الكبرى للملاحة في قناة السويس مع تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.



ولفت إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها القناة تعد أكثر صعوبة من تلك التي واجهتها خلال جائحة كورونا، موضحاً أن الهيئة قد تكبدت خسائر بلغت عشرة مليارات ونصف المليار دولار خلال عام ونصف، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على موارد الهيئة وحالتها النفسية، على عكس فترة الجائحة التي لم تشهد مثل هذه الخسائر رغم تطبيق تخفيضات كبيرة آنذاك.



وأكد أن إجراء تخفيض الرسوم الحالي يهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية على استئناف عمليات العبور عبر القناة، مشيراً إلى ترحيب جميع الشركات والتوكيلات الملاحية بهذا القرار. وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة عودة تدريجية لحركة الملاحة، حيث بدأت بعض الوكالات بالفعل في تحريك سفنها عبر القناة مع انحسار التهديدات الأمنية في البحر الأحمر.