"قيصر" العملات المشفرة: واشنطن ترى في العملات المشفرة نظام المال المستقبلي

الوكيل الإخباري- أكد المستثمر الأمريكي ديفيد ساكس الذي عينه البيت الأبيض مسؤولا عن سياسة الذكاء الصناعي والعملات المشفرة، أن السلطات الأمريكية تعتبر العملات المشفرة نظام المال المستقبلي.



وقال ساكس الذي لقب بقيصر العملات المشفرة، في كلمته خلال مؤتمر Bitcoin 2025 السنوي في لاس فيغاس، المخصص لتطوير العملات المشفرة وتقنية البلوكشين: "في النهاية، نرى أن إطلاق البيتكوين والعملات المشفرة يمثل النظام المالي للمستقبل. ونحن نريد أن يحدث هذا التطور داخل الولايات المتحدة، لا خارجها. هذا ما كان يحدث سابقًا تحت إدارة بايدن، حيث تم نقل هذه الابتكارات إلى الملاذات الضريبية ودول أخرى.. نريد أن تحدث الثورة المالية في الولايات المتحدة. نريد أن نكون قادة هذا المجال".

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وأضاف ساكس أن الولايات المتحدة تحتاج إلى زيادة إنتاج الطاقة بشكل كبير لتلبية احتياجات صناعات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مشيرا إلى أن سياسة ترامب تهدف إلى تحفيز الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية للطاقة.



وتواصل العملة المشفرة "بيتكوين" تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوزت حاجز 111.980 دولارا، محققة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخها، وفقا لبيانات منصة "بينانس".



ويشير الخبراء إلى أن أحد المحركات الأساسية لنمو البيتكوين هو نموذجها الاقتصادي القائم على الانكماش المبرمج، والذي يعتمد على آلية "التنصيف" التي تقلل مكافآت التعدين كل أربع سنوات. كما أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على العملات المشفرة كأصول دفاعية، في ظل سعيهم لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن الأسواق التقليدية.



ورغم هذا الزخم، يؤكد المحللون أن تصحيحات سعرية قد تطرأ في أي لحظة، خاصة في ظل حساسية السوق للعوامل السياسية والاقتصادية، لكنهم يعتبرون هذه التصحيحات فرصا للشراء ما لم تظهر مؤشرات سلبية كبيرة.