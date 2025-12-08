الثلاثاء 2025-12-09 12:54 ص

قيمة الذهب في خزائن روسيا تقفز 112 مليار دولار في عام واحد

أرشيفية
الوكيل الإخباري- قفزت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب منذ بداية العام بواقع 112 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق.

وارتفعت قيمة الذهب في خزائن البنك المركزي الروسي من 198.1 مليار دولار في بداية ديسمبر 2024، إلى 310.7 مليار دولار في الوقت الحالي.

وجاءت هذه القفزة نتيجة لارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب العالمية، التي قفزت بنحو 1.6 ضعف خلال نفس الفترة، مسجلة ارتفاعا من حوالي 2600 دولار إلى 4300 دولار للأونصة.


الذهب يحتل 42.3% من إجمالي الاحتياطيات الروسية


ولم تؤد هذه القفزة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للاحتياطيات فحسب، بل رفعت أيضا من حصة الذهب فيها. فبحلول بداية ديسمبر الجاري، ارتفعت حصة الذهب في إجمالي الاحتياطيات الروسية إلى 42.3%، وهي أعلى مستوى تشهده منذ عقود.


في المقابل، نما احتياط العملات الأجنبية بنسبة متواضعة بلغت 1.3% فقط خلال العام إلى 423.9 مليار دولار.

 

RT

 
 


