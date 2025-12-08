قيمة الذهب في خزائن روسيا تقفز 112 مليار دولار في عام واحد

وارتفعت قيمة الذهب في خزائن البنك المركزي الروسي من 198.1 مليار دولار في بداية ديسمبر 2024، إلى 310.7 مليار دولار في الوقت الحالي.
وجاءت هذه القفزة نتيجة لارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب العالمية، التي قفزت بنحو 1.6 ضعف خلال نفس الفترة، مسجلة ارتفاعا من حوالي 2600 دولار إلى 4300 دولار للأونصة.
الذهب يحتل 42.3% من إجمالي الاحتياطيات الروسية
ولم تؤد هذه القفزة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للاحتياطيات فحسب، بل رفعت أيضا من حصة الذهب فيها. فبحلول بداية ديسمبر الجاري، ارتفعت حصة الذهب في إجمالي الاحتياطيات الروسية إلى 42.3%، وهي أعلى مستوى تشهده منذ عقود.
في المقابل، نما احتياط العملات الأجنبية بنسبة متواضعة بلغت 1.3% فقط خلال العام إلى 423.9 مليار دولار.
