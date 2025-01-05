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كازاخستان تخطط لبيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

علم كازاخستان أمام مبنى مجلس النواب في أستانا
علم كازاخستان أمام مبنى مجلس النواب في أستانا
الأحد، 05-01-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري- تخطط كازاخستان لبيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط) خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي استنادًا إلى توقعات وزارة المالية بشأن التحويلات المالية المطلوبة.اضافة اعلان


وذكر البيان أن مبيعات العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني بلغت 900 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل 17% من إجمالي حجم التداول في السوق، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف البيان أن البنك المركزي باع 307.6 مليون دولار في إطار تدخلاته في سوق العملات الأجنبية خلال الشهر ذاته، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي لا يخطط لشراء دولارات لصندوق المعاشات الموحد في يناير/كانون الثاني الجاري، ولم يقم بأي عمليات شراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم يكشف البنك المركزي عن حجم العملات الأجنبية التي باعتها الشركات الحكومية الكازاخستانية في ديسمبر/كانون الأول، لكنه أوضح أن هذه الشركات بدأت بيع 50% من إيراداتها من العملات الأجنبية اعتبارًا من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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