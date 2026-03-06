كردستان: إيقاف العمليات الإنتاجية لأحد الحقول النفطية بعد تعرضه لهجوم

وبحسب بيان لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، فإن مجموعة خارجة عن القانون نفذت ليلة أمس هجوماً استهدف حقل (سرسنك) النفطي التابع لشركة HKN ضمن حدود محافظة دهوك،ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالحقل، وإلى تعليق الإنتاج بشكل كامل.
-
