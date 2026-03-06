الجمعة 2026-03-06 08:06 م

كردستان: إيقاف العمليات الإنتاجية لأحد الحقول النفطية بعد تعرضه لهجوم

أرشيفية
 
الجمعة، 06-03-2026 05:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إيقاف العمليات الإنتاجية لأحد الحقول النفطية في محافظة دهوك بالإقليم شمالي البلاد، نتيجة هجوم استهدفه في وقت سابق.

وبحسب بيان لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، فإن مجموعة خارجة عن القانون نفذت ليلة أمس هجوماً استهدف حقل (سرسنك) النفطي التابع لشركة HKN ضمن حدود محافظة دهوك،ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالحقل، وإلى تعليق الإنتاج بشكل كامل.

 
 


