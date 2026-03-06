كردستان: إيقاف العمليات الإنتاجية لأحد الحقول النفطية بعد تعرضه لهجوم

الوكيل الإخباري- أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إيقاف العمليات الإنتاجية لأحد الحقول النفطية في محافظة دهوك بالإقليم شمالي البلاد، نتيجة هجوم استهدفه في وقت سابق.

