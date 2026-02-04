كل ما ترغب بمعرفته عن اتجاه الذهب عالميا.. هل يستمر الصعود؟

الوكيل الإخباري- عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع القوي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متجاوزة حاجز 5,000 دولار للأوقية في الأسواق الفورية والآجلة، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وذلك بعد موجة تصحيح ضربت الأسواق مؤخرا.

وبحسب البيانات المتاحة، سجل سعر الذهب الفوري نحو 5,089 دولارًا للأوقية، بارتفاع نسبته 2.89%، فيما صعدت أسعار العقود الآجلة إلى 5,106 دولارات للأوقية.



ويأتي هذا الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، في إطار تعافٍ تدريجي لأسعار الذهب عقب التصحيح الحاد الذي شهده السوق يوم الجمعة الماضية، وسط عودة الزخم الشرائي من قبل المستثمرين.



وتزايد الطلب على الذهب مع تصاعد المخاوف في الأسواق من احتمال اندلاع صراع أمريكي–إيراني، عقب إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية فوق بحر العرب فجر اليوم، إضافة إلى تقارير عن اقتراب قوارب إيرانية مسلحة من ناقلة مرتبطة بالولايات المتحدة في مضيق هرمز، ما أعاد القلق بشأن أمن الملاحة الدولية.



وقوضت هذه التطورات، إلى حدٍّ كبير، التصريحات السابقة الصادرة عن طهران وواشنطن حول عقد محادثات مرتقبة يوم الجمعة، وهي التصريحات التي كانت قد منحت الأسواق بعض الهدوء وأضعفت مؤقتًا الطلب على الذهب كملاذ آمن.



وفي هذا السياق، ترى بنوك استثمار كبرى أن الذهب ما زال يتمتع بجاذبية استثمارية، معتبرة أن العوامل الأساسية الداعمة للاتجاه الصاعد لم تتآكل بعد، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان الذهب سيواصل صعوده خلال المرحلة المقبلة.