كم بلغت أسعار الذهب عالميا الثلاثاء؟

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف الثلاثاء مدعوما بتراجع المخاوف من استمرار تعطل شحنات النفط لوقت طويل، فيما يقيم المستثمرون التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط قبيل سلسلة من قرارات السياسة النقدية التي ستتخذها البنوك المركزية هذا الأسبوع.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5023.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.5% إلى 5027.20 دولارا.



وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إن مضيق هرمز ليس مغلقا أمام الجميع، في حين أبحرت بعض السفن عبر الممر الحيوي.



ومع ذلك، حافظ النفط على سعره فوق 100 دولار للبرميل، إذ أبقت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المضيق مغلقا إلى حد بعيد، مما أدى إلى تقطع السبل بالناقلات لأسابيع في أكبر اضطراب تشهده الإمدادات العالمية على الإطلاق.



وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته للدول للمساعدة في فتح الممر، واشتكى من عدم استعداد أي منها لتقديم المساعدة.





