كم بلغت أسعار الذهب عالميا الجمعة؟

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.4 بالمئة إلى 4714.2 دولار للأونصة، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمئة مسجلاً 4715.27 دولار للأونصة.
ويتجه الذهب نحو خسائر أسبوعية بنحو 7 بالمئة، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ آذار 2020. إذ تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 10 بالمئة منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من شباط.
في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.4 بالمئة إلى 73.87 دولار للأونصة، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 8 بالمئة هذا الأسبوع. كما اتجه البلاديوم والبلاتين أيضاً نحو خسائر أسبوعية.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض اسعار النفط عالميا
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
بنك إنجلترا يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع خام برنت بأكثر من 5% وسط مخاوف جديدة بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط
-
قطر للطاقة تعلن عن أضرار جسيمة بمدينة راس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي
-
المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير