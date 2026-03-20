الجمعة 2026-03-20 02:54 م

كم بلغت أسعار الذهب عالميا الجمعة؟

تعبيرية
 
الجمعة، 20-03-2026 11:29 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لثالث خسائر أسبوعية على التوالي، وسط قوة الدولار وميل البنك الفيدرالي الأميركي إلى التشديد النقدي.

اضافة اعلان


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.4 بالمئة إلى 4714.2 دولار للأونصة، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمئة مسجلاً 4715.27 دولار للأونصة.


ويتجه الذهب نحو خسائر أسبوعية بنحو 7 بالمئة، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ آذار 2020. إذ تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 10 بالمئة منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من شباط.


في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.4 بالمئة إلى 73.87 دولار للأونصة، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 8 بالمئة هذا الأسبوع. كما اتجه البلاديوم والبلاتين أيضاً نحو خسائر أسبوعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة