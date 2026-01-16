كم بلغت أسعار النفط عالميا الجمعة؟

10:28 ص

الوكيل الإخباري- لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر، الجمعة، مع تحرك كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ببضعة سنتات فقط عن أسعار تسوية الجلسة الماضية، بعد تراجع احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران.





وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت ثلاثة سنتات أو 0.05% إلى 63.73 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأميركي أربعة سنتات أو 0.07% إلى 59.22 دولارًا للبرميل.



وارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع، وسط الاحتجاجات في إيران وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصفها.



لكن ترامب قال أمس الخميس إن حملة القمع التي تشنها طهران على المحتجين قد خفّت حدتها، مما قلل من المخاوف بشأن احتمال القيام بعمل عسكري قد يسبب اضطرابات لإمدادات النفط.



وتعرضت أسعار النفط أيضًا لضغوط بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع، الذي أفاد بأن مخزونات النفط الخام والبنزين تجاوزت بكثير تقديرات المحللين.



وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي.جي، في مذكرة: "أدى ذلك إلى تراجع سريع في ’علاوة إيران‘ التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 12 أسبوعًا، بالإضافة إلى أحدث البيانات الأميركية التي أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام".



وقالت مصادر لرويترز أيضًا إن فنزويلا بدأت إلغاء تخفيضات الإنتاج واستئناف الصادرات.



وأصدرت شركة النفط العملاقة شل (سيناريوهات أمن الطاقة لعام 2026) أمس الخميس، وسط تفاؤل حيال الطلب على الطاقة ونمو النفط. وقدّرت الشركة أن الطلب الأولي على الطاقة بحلول عام 2050 قد يكون أعلى بنسبة 25% عن العام الماضي.

