الجمعة 2025-02-14 02:38 م
 

كم بلغت اسعار الذهب عالميا؟

الذهب
الذهب
الجمعة، 14-02-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ يتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ آب 2020.

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ووفقا لموقع "بلومبيرغ"، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2929.02 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2957.50 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.35 دولار، في حين خسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 991.26 دولار.

 
gnews

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