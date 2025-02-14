كم بلغت اسعار الذهب عالميا؟

ووفقا لموقع "بلومبيرغ"، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2929.02 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2957.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.35 دولار، في حين خسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 991.26 دولار.
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