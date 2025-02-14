كم بلغت اسعار الذهب عالميا؟

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ يتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ آب 2020.

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ووفقا لموقع "بلومبيرغ"، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2929.02 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2957.50 دولار.