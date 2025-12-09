كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء؟

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.07% إلى 4193.48 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وتتنظر الأسواق مؤشرات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مسار الفائدة، حيث يعقد اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث السياسة النقدية.
وتراجع الدولار يجعل من المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي السوق في "أواندا" كيلفن وونغ إن "المستثمرين يعيدون تموضعهم إلى حد كبير قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
