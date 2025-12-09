الثلاثاء 2025-12-09 11:27 ص

كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء؟

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 09-12-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بانتظار قرار الفائدة الأمريكية وسط توقعات خفضها، وضغط ذلك على الدولار.

اضافة اعلان

 

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب (Comex) لشهر فبراير المقبل بنسبة طفيفة 0.06% إلى 4221.30 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.07% إلى 4193.48 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وتتنظر الأسواق مؤشرات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مسار الفائدة، حيث يعقد اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث السياسة النقدية.

وتراجع الدولار يجعل من المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق في "أواندا" كيلفن وونغ إن "المستثمرين يعيدون تموضعهم إلى حد كبير قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تت

منوعات إجابة مختصرة … مراسلة CNN ترد على إهانة ترامب لها

خارطة تايلاند

عربي ودولي الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي

بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

عربي ودولي بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية المجادل في جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان



 




الأكثر مشاهدة