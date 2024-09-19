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كيف استقبلت الأسواق الآسيوية قرار الفدرالي بشأن الفائدة؟

البورصة الآسيوية
البورصة الآسيوية
الخميس، 19-09-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ وسط تداولات متقلبة اليوم الخميس التاسع عشر من أيلول، مع تقييم المستثمرين لقرار الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة بنحو 0.5%.

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وقفز مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.4% إلى مستويات 37252 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 2.4%. أما على مستوى الين، فقد تراجع بنحو 0.7% إلى 143.2 ين لكل دولار.


وكان الفدرالي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 0.5% أمس الأربعاء عند نطاق يتراوح ما بين 4.75% و5%. وينطلق اليوم اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية والذي يستمر ليومين.


وفي توافق مع قرار الفدرالي، خفضت سلطة النقد في هونغ كونغ معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 5.25% مع ارتباط عملة المدينة الآسيوية بالدولار.


هذا وقفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 1.8%، وسط ارتفاع أسهم قطاع العقارات بنحو 8.7%.


وفي الصين، ارتفع مؤشر سي إس أي 300 بنسبة 0.8% بدعم من أسهم قطاع العقارات التي صعدت بأكثر من 4.3%.


أما في كوريا الجنوبية، صعد مؤشر كوسبي بنسبة 0.11% بعدما استهل الجلسة على ارتفاعات.

 

CNBC

 
gnews

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