كيف انعكست الضربة الإيرانية لإسرائيل على أسواق النفط؟

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء وسط مخاوف الأسواق من اتساع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الخام.



وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.48% إلى 70.86 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 1.36% إلى 74.56 دولار للبرميل.

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وفي تعاملات أمس أغلقت عقود الخام الأمريكي على ارتفاع بنسبة 2.45% إلى 69.83 دولار للبرميل، فيما زادت عقود "برنت" بنسبة 2.6% إلى 73.56 دولار للبرميل.



وعقب الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل يوم أمس، تعهدت تل أبيب بالرد بحسب ما نقلته وسائل إعلام، الأمر الذي من شأنه توسعة رقعة المواجهة الدائرة بالشرق الأوسط، المنطقة الغنية بالنفط.



وتتخوف الأسواق من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط ما سيؤدي إلى اضطراب في إمدادات الذهب الأسود.