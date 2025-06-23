كيف تأثرت البيتكوين بالضربة الأمريكية على إيران؟

الوكيل الإخباري- انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ مايو خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أدت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم إلى موجة بيع حادة في الأصول الرقمية.



وفي التفاصيل، انخفضت عملة البيتكوين اليوم الاثنين إلى ما دون مستوى 99,000 دولار أمريكي - وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر، حيث أصبحت سوق العملات المشفرة أول من يتفاعل مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.



ويتداول البيتكوين عند حوالي 99,380 دولارا أمريكيا، بانخفاض يزيد عن 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما انخفض الإيثريوم بنسبة 5% إلى أقل من 2,200 دولار أمريكي. كما سجلت عملات سولانا وريبل ودوجكوين خسائر حادة، مما أدى إلى تراجع حاد في سوق العملات المشفرة بأكمله، وفق ما ذكرت شبكة "NBCNEWS".

ووفقا لـ"NBCNEWS"، يبدو أن موجة البيع هذه ناتجة عن صدمة جيوسياسية ومخاوف اقتصادية كلية.

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هذا وورد في تقارير أن إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، فيما يحذر بنك "جي بي مورغان" من أن الإغلاق الكامل للمضيق قد يدفع أسعار النفط إلى 130 دولارا للبرميل.