لأول مرة.. بتكوين تتخطى حاجز الـ 100 ألف دولار

وقفزت عملة بتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 102,888 دولارًا، بحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش.
وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، وارتفعت بأكثر من 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات، الذي صاحبه أيضًا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.
وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما يُسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.
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