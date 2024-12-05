لأول مرة.. بتكوين تتخطى حاجز الـ 100 ألف دولار

الوكيل الإخباري- صعدت عملة بتكوين فوق مئة ألف دولار لأول مرة يوم الخميس، وسط توقعات بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستوفر بيئة تنظيمية مواتية لسوق العملات المشفرة.



وقفزت عملة بتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 102,888 دولارًا، بحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش.



وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، وارتفعت بأكثر من 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات، الذي صاحبه أيضًا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.



وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما يُسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.

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