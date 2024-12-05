الخميس 2024-12-05 07:23 ص
 

لأول مرة.. بتكوين تتخطى حاجز الـ 100 ألف دولار

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 06:31 ص

الوكيل الإخباري-   صعدت عملة بتكوين فوق مئة ألف دولار لأول مرة يوم الخميس، وسط توقعات بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستوفر بيئة تنظيمية مواتية لسوق العملات المشفرة.

وقفزت عملة بتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 102,888 دولارًا، بحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش.

وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، وارتفعت بأكثر من 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات، الذي صاحبه أيضًا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما يُسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.

اضافة اعلان

 

 سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية عاجل قطع مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الأردن الأسبوع المقبل (أسماء)

..

أسواق ومال الذهب عالمياً يستقر وسط ترقب لبيانات أميركية

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

فلسطين 25 شهيدا في قصف الاحتلال لعدة منازل شمال غزة

تعبيرية

أسواق ومال لأول مرة.. بتكوين تتخطى حاجز الـ 100 ألف دولار

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 5-12-2024

تعبيرية

الطقس مناطق تسجل أدنى وأعلى درجات حرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع (أسماء)

تعبيرية

فلسطين اقتحام إسرائيلي لمدينة قلقيلية



 



الأكثر مشاهدة