لافروف: دول "بريكس" قد وضعت توصياتها بشأن أنظمة الدفع البديلة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول مجموعة "بريكس" قد وضعت توصياتها بشأن أنظمة الدفع البديلة التي من شأنها تقليص استخدام الدولار الأمريكي في التعاملات.



وأشار لافروف في حديث لشبكة TV BRICS الدولية، أمس السبت، إلى أن نظام الدفع البديل "كان على أجندة القمة في قازان واللقاءات التي عقدت في غضون السنة بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية".

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وتابع: "وقد تمت صياغة التوصيات. وهي ليست نهائية بعد، لكنها قد وفرت الإمكانية للبدء بإنشاء أنظمة موثوق بها وثابتة للأمد الطويل"، مضيفا: "أنا على قناعة بأن البرازيل الرئيس التالي للمجموعة ستواصل هذا العمل".



وأشار إلى أن الدولار الأمريكي "يستخدم كسلاح عدواني أكثر فأكثر في الاقتصاد العالمي، ولذلك من الضروري الحماية منه وإنشاء نظام دفع بديل بعيدا عن المخاطر".



وأضاف أن الولايات المتحدة "تشعر بانفلات الهيمنة... وتريد استخدام كل الوسائل، بما فيها المحظورة، من أجل الحفاظ على هيبتها".



وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن في وقت سابق أن إنشاء نظام بديل للتعاملات المالية بين دول "بريكس" يعتبر ضروريا، مشيرا إلى أنه سيقام مع اعتبار خبرة استخدام الموارد المالية الرقمية.



يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران والإمارات ومصر وإثيوبيا. كما تم توجيه الدعوة للسعودية للانضمام إلى المجموعة.



وتترأس روسيا في مجموعة "بريكس" هذا العام، وقد استضافت قمة المجموعة في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الماضي.