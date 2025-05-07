لقاء أمريكي - صيني مرتقب في سويسرا لبحث الحرب التجارية

الوكيل الإخباري- أعلنت واشنطن وبكين عن لقاء مرتقب سيجمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ الأسبوع الجاري في سويسرا.



وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، قال الوزير بيسنت إنه سيتوجه إلى سويسرا "لإجراء مناقشات بناءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل".

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من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي إن نائب رئيس الوزراء سيزور سويسرا في الفترة ما بين 9 - 12 مايو بدعوة من الحكومة السويسرية.



وأضافت الوزارة أن هي، سيلتقي بيسنت "بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة".



ويأتي هذا اللقاء بعد تصاعد حدة النزاع التجاري، الذي بدأ مع فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على عدد من الواردات الصينية، وردت بكين بإجراءات مماثلة، ما أدى إلى توتر العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وتعد هذه المحادثات جزءا من جهود التسوية التجارية بين البلدين لتهدئة النزاع وتفادي المزيد من التصعيد، وسط توقعات بأن تساهم نتائجها في تهدئة الأسواق العالمية.