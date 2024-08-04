للشهر الثاني.. صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي خلال يونيو

ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو، من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو.
ووفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022.
سكاي نيوز عربية
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