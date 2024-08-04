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للشهر الثاني.. صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي خلال يونيو

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري




 

الأحد، 04-08-2024 03:21 م

 الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين.


ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو، من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو.
ووفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.


وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.


وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022.

سكاي نيوز عربية

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