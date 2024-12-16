للمرة الأولى.. "بيتكوين" تتجاوز الـ106 آلاف دولار

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الوكيل الإخباري- ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية. اضافة اعلان





بلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533 دولاراً، ووصلت في أحدث التداولات إلى 105688 دولاراً.



وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي: "نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية.. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 110 آلاف دولار. التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو".