للمرة الأولى.. "بيتكوين" تتجاوز الـ106 آلاف دولار

بلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533 دولاراً، ووصلت في أحدث التداولات إلى 105688 دولاراً.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي: "نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية.. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 110 آلاف دولار. التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو".
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