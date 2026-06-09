لماذا انخفضت أسعار الذهب بقوة رغم تصاعد توترات حرب إيران؟

وسجل سعر الذهب انخفاضًا بنسبة 1.58% ليصل إلى 4261.17 دولارًا للأونصة، في حين تعرضت بقية المعادن النفيسة لضغوط بيعية ملحوظة، حيث هبطت أسعار الفضة بنسبة 5% لتسجل 65.18 دولارًا، كما تراجع البلاتين بنسبة 2.52% إلى 1711 دولارًا للأونصة.
وجاءت تحركات أسعار الذهب في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير التضخم الأمريكي، والذي يعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
كما تأثرت الأسواق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أن الجيش الأمريكي أبلغه بإسقاط مروحية متطورة من طراز "أباتشي" أثناء مهمة دورية قرب مضيق هرمز، مؤكدًا أن الطيارين نجوا من الحادث دون إصابات.
وأضاف دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على هذا الهجوم، ما أثار اهتمام الأسواق المالية العالمية ودفع المستثمرين إلى مراقبة التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة عن كثب، خاصة مع أهمية مضيق هرمز لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه أي مستجدات جيوسياسية أو اقتصادية، حيث تؤثر توقعات التضخم وأسعار الفائدة والتوترات الدولية بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب والمعادن النفيسة.
ويظل مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطًا إلى حد كبير بنتائج بيانات التضخم الأمريكية وردود فعل الأسواق تجاهها، إضافة إلى متابعة التصريحات والتطورات المرتبطة بدونالد ترامب والأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات المستثمرين خلال الأيام القادمة.
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