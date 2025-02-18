لماذا لا يُقبل الأوروبيون على السيارات الأميركية؟

وقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على واردات السيارات الأوروبية للضغط على دول الاتحاد الأوروبي لاستيراد مزيد من السيارات الأميركية. لكن هذا يثير تساؤلات حول الأسباب التي تجعل السيارات الأميركية أقل شعبية في أوروبا.
تحديات بالطرق الأوروبية
ارتفاع تكلفة الوقود
تعقيدات السوق الأوروبية
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