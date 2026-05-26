لماذا يراقب الأمريكيون سعر البنزين بهوس؟

الوكيل الإخباري- تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة حاجز الأربعة دولارات في جميع الولايات الخمسين، مع استمرار تداعيات الحرب في إيران.



وتعد الولايات المتحدة ربما البلد الوحيد الذي تعتبر فيه تقلبات أسعار البنزين خبرا بحد ذاته. فرصد الأسعار في محطات الوقود هو هواية أمريكية بامتياز، وغالباً ما تتسم بصبغة سياسية.

ومع توقعات بأن يخرج رقم قياسي يبلغ 39 مليون أمريكي إلى الطرقات خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة "يوم الذكرى"، فيما يلي الأسباب التي تجعل أسعار البنزين مهمة في الولايات المتحدة.



بلد مصمم للسيارات

يقود الأمريكيون سياراتهم لمسافات طويلة، ليس لأنهم يحبون ذلك فقط، بل لأنهم مضطرون إليه. فباستثناء عدد قليل من المدن الكبرى، تكاد وسائل النقل العام تكون معدومة. وهذا الأمر لم يأت بالصدفة، بل كان مخططا له إلى حد كبير.



بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت الولايات المتحدة طفرة اقتصادية هائلة، لكن الخيارات التي اتخذتها لبناء بنيتها التحتية كانت حاسمة في تشكيل نمط الحياة هناك. فقد تم اعتماد نموذج يقوم على أحياء سكنية منخفضة الكثافة في الضواحي، تربطها ببعضها طرق سريعة. جعل هذا التصميم أماكن العمل والتسوق والترفيه بعيدة عن المناطق السكنية، مما اضطر الناس إلى قضاء وقت أطول خلف عجلة القيادة.



وقد تحقق هذا بفضل نظام الطرق السريعة بين الولايات الذي بدأ بناؤه في خمسينيات القرن الماضي. فبموجب قانون الطرق السريعة الفيدرالي لعام 1956، تمت الموافقة على إنشاء أكثر من 41 ألف ميل من الطرق، في أكبر مشروع بنية تحتية في التاريخ الأمريكي. ولم يكن مفاجئا أن يكون كبار مصنعي السيارات الأمريكيين من أبرز من دفعوا نحو إقرار هذا القانون عبر الضغط على المشرعين.



أتاحت شبكة الطرق السريعة الجديدة للأمريكيين التنقل بسرعة عبر البلاد، لكنها عززت أيضا نمط الحياة المتناثر حيث يسكن الناس بعيدا عن بعضهم. فإذا كنت تستطيع قيادة سيارتك إلى أي مكان، فلن تكون مضطرا للعيش قرب أي شيء.



استهلاك ضخم

يعد البنزين في الولايات المتحدة أرخص بكثير مما هو عليه في أوروبا، حيث الضرائب مرتفعة. وهو أيضا الأقل سعرا مقارنة بالأجور بين مجموعة من كبرى الدول لكن السعر المنخفض نسبيا يقابله استهلاك كبير من قبل الأمريكيين. فعلى سبيل المثال يستهلك السائق الأمريكي العادي ما يقرب من 575 غالونا سنويا، أي حوالي ثلاثة أضعاف ما يستهلكه السائق الألماني العادي.



لهذا السبب إلى حد كبير، يعتبر مؤشر أسعار البنزين أكثر حساسية وأهمية اقتصاديا. واعتبر الصحفي الأمريكي إيان بوغوست لوحات محطات الوقود بأنها "لوحات نتائج اقتصادية منصوبة كل بضع مئات من الأمتار"، واصفا إياها بأنها "نوع من المفتاح لفهم الحياة الأمريكية".