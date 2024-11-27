ليبيا.. ارتفاع إنتاج الذهب الأسود إلى مستويات غير مسبوقة في 11 عاما

وقالت المؤسسة الليبية، في بيان نشرته صفحتها في فيسبوك: "سجلت مؤشرات إنتاج حقول النفط الليبية اليوم رقما إضافيا في سلسلة الزيادات التصاعدية للإنتاج، حيث بلغت معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات مليونا و380 ألفا و470 برميلا، في حين وصل إنتاج الغاز إلى 198 ألفا و190 برميلاً مكافئا".
وأضافت أن شركة "الواحة" سجلت وحدها اليوم إنتاج 350 ألفا و549 برميلًا من النفط الخام، وهو معدل لم تحققه الشركة منذ أكثر من 11 عاما.
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