مؤسسة النفط الهندية تعتزم تخزين 1.75 مليون طن كاحتياطي وطني استراتيجي

الوكيل الإخباري- قالت (مؤسسة النفط والغاز الطبيعي) الهندية، وهي الأكبر في البلاد للتنقيب والاستكشاف، في إفصاح للبورصة في وقت متأخر من مساء الخميس إنها تعتزم تخزين احتياطي نفطي استراتيجي وطني بسعة 1.75 مليون طن في مانجالور بجنوب البلاد.

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وتضررت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بشدة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران. وكان يمر عبر هذا الممر المائي قرابة 20 % من إمدادات الطاقة العالمية.