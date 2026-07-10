مؤسسة النفط الهندية تعتزم تخزين 1.75 مليون طن كاحتياطي وطني استراتيجي

وتضررت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بشدة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران. وكان يمر عبر هذا الممر المائي قرابة 20 % من إمدادات الطاقة العالمية.
وتسعى الهند لتوثيق التعاون في مجال الطاقة مع دول أخرى منها الإمارات واليابان لتعزيز مخزونات الطوارئ.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا
-
النفط يتراجع نحو 2%
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا الخميس
-
الدولار يحافظ على قوته أمام معظم العملات الرئيسية الخميس
-
مستقبل أسعار الفائدة أمام قرار مصيري وسط ضبابية المشهد العالمي
-
أسعار النفط تقفز أكثر من 7% بعد إعلان ترامب انتهاء الهدنة
-
الإسترليني يسجل ارتفاعاً أمام الدولار واليورو