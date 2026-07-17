مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع وتسجل خسائر أسبوعية

الوكيل الإخباري- تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وتكبدت خسائر أسبوعية، في ظل تراجع معنويات المستثمرين عالمياً بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وموجة بيع واسعة النطاق لأسهم التكنولوجيا العالمية.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.41 بالمئة ليصل إلى641.09 نقطة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



ويسجل خسارة أسبوعية طفيفة، بعدما عمد المستثمرون إلى بيع أسهم شركات أشباه الموصلات وسط مخاوف من ارتفاع تقييماتها عقب المكاسب الكبيرة التي حققتها في وقت سابق من العام.



وسجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنحو 0.35 بالمئة مسجلاً 24,828.12 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي البريطاني مسجلاً 10,600.37 نقطة.