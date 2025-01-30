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مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً جديداً

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 30-01-2025 11:14 م

الوكيل الإخباري-   شهد عدد من مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجيل مستويات قياسية جديدة مع إغلاق تعاملات جلسة اليوم الخميس، كرد فعل من المستثمرين على الخفض الخامس على التوالي لمعدلات الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.58 نقطة أو بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 538.84 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلاً إغلاقًا قياسيًا جديدًا مع استمرار تعافي معنويات المستثمرين من عمليات بيع أسهم التكنولوجيا العالمية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 89.67 نقطة أو بنسبة 0.41 بالمئة إلى مستوى 21727.20 نقطة، في مستوى قياسي جديد.


وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني أيضاً 89.07 نقطة أو بنسبة 1.04 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8646.88 نقطة.


وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 69.16 نقطة أو بنسبة 0.88 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7941.64 نقطة.


وبدأ البنك المركزي الأوروبي اجتماعاته للعام 2025 اليوم بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس .


ووصل معدل الفائدة على الودائع الرئيسية للبنك المركزي لليلة واحدة إلى 2.75 بالمئة بعد التخفيض الخامس منذ أن بدأ البنك في تخفيف السياسة النقدية خلال شهر حزيران الماضي.

 
gnews

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